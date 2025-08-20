Mia Moglie, Meta rimuove il gruppo Facebook per violazione policy

All'interno del gruppo, con 32.000 iscritti, venivano pubblicate immagini intime di donne, la maggior parte ignare, esposte agli occhi e ai commenti violenti e sessisti di altri partecipanti. "Non consentiamo contenuti che minacciano o promuovono violenza sessuale, abusi sessuali o sfruttamento sessuale sulle nostre piattaforme”, ha detto il portavoce di Meta

Il gruppo Facebook “Mia Moglie” è stato rimosso da Meta. Ad annunciarlo è stato il portavoce del colosso tech, specificando che la decisione è stata obbligata per "violazione delle nostre policy contro lo sfruttamento sessuale di adulti". All'interno del gruppo, con 32.000 iscritti, venivano pubblicate immagini intime di donne, la maggior parte ignare, esposte agli occhi e ai commenti violenti e sessisti di altri partecipanti. "Non consentiamo contenuti che minacciano o promuovono violenza sessuale, abusi sessuali o sfruttamento sessuale sulle nostre piattaforme”, ha aggiunto, ribadendo che “se veniamo a conoscenza di contenuti che incitano o sostengono lo stupro, possiamo disabilitare i gruppi e gli account che li pubblicano e condividere queste informazioni con le forze dell'ordine".