Laserwall, ecco come si evolve il portiere virtuale

Avevamo avuto un primo contatto con Laserwall nel lontano 2020, quando abbiamo avuto modo di presentare ai nostri lettori e telespettatori il “social di condominio”, che permette ai condòmini di un palazzo di restare informati su tutto ciò che riguarda il condominio, di contattare l’amministratore per segnalare eventuali problematiche, di scoprire le opportunità del quartiere e le promozioni dei negozi in zona. Laserwall in questi cinque anni ha fatto tanta strada arrivando a diventare la società leader per i servizi digitali al condominio, e così abbiamo incontrato nuovamente l’imprenditore Salvatore Dolce, Ceo e founder dell’azienda, che ci ha raccontato le ultime novità (e sono tante). Tre gruppi di investitori alle spalle, circa 50 addetti, Laserwall - ci spiega - "è diventato a tutti gli effetti un ecosistema multipiattaforma costituito, oltre che da una bacheca digitale interattiva, da un’app per smartphone e da un portale per il gestore".

La bacheca digitale si evolve

Primo punto importante è che la bacheca digitale installata all’interno dei condomìni sta diventando sempre più diffusa: al momento è installata in circa 20mila condomìni in 450 città italiane con circa un milione di persone raggiunte. Laserwall non è più soltanto un “social di condominio”, ma si sta trasformando in un vero e proprio portiere virtuale: adesso - ci spiega Dolce - integra soluzioni per il controllo degli accessi attraverso chiavi digitali attivabili via smartphone, un videocitofono virtuale per venire incontro al mondo dell’hospitality e, grazie a un accordo con Amazon, permette agli addetti delle consegne di entrare all’interno dell’edificio ottenendo un codice di accesso temporaneo consegnando il pacco senza coinvolgere il destinatario. Ancora, può proporre ai condòmini dei sondaggi, visualizzare i numeri utili di emergenza, può fungere da archivio per i documenti e anche da sistema di videosorveglianza, grazie a una telecamera che registra i passaggi delle ultime 48 ore. Un dispositivo, dunque, che permette all’edificio di diventare più intelligente. “Stiamo crescendo molto - ci spiega il Ceo - e fino ad oggi abbiamo raccolto oltre 20 milioni di euro di capitale, abbiamo chiuso il 2024 con ricavi per 2,5 milioni di euro e abbiamo ordini per superare, nel 2025, gli 8 milioni di ricavi”.

I controlli predittivi e la proposta del solare

Non è tutto, perché Laserwall adesso è diventato anche un assistente per le utenze del condominio, in grado di prevedere eventuali malfunzionamenti: può, ad esempio, controllare i consumi energetici e le perdite, e se c’è qualcosa che non va si interfaccia con l’amministratore o anche direttamente con le società di manutenzione, avviando in maniera automatica una verifica. Inoltre, grazie a una partnership con CER Italia, Laserwall è in grado di fornire al condominio anche soluzioni per il fotovoltaico, offrendo allo stesso tempo una significativa riduzione delle emissioni e un risparmio dei costi in bolletta.

La ricerca

Laserwall in collaborazione con YouGov ha recentemente presentato una ricerca, secondo cui il 56 per cento degli italiani vorrebbe che la propria abitazione fosse più smart, ma solo il 2 per cento effettivamente abita in uno smart building, e questo dimostra anche quanto potenziale ci sia per chi è impegnato a rendere più intelligenti i condomìni. Tra i vantaggi principali riconosciuti figurano il risparmio sui costi energetici, la riduzione dei consumi, una maggiore sostenibilità ambientale e una migliore qualità della vita, mentre tra le soluzioni smart ritenute più utili figurano i sistemi di gestione dell'energia, il controllo accessi e l’apertura porte tramite smartphone e il videocitofono tramite smartphone, tutti strumenti in grado di aumentare il valore dell’immobile.

I prossimi anni di Laserwall

A cosa punta Laserwall per i prossimi anni, oltre che ad aumentare la presenza nei condomìni italiani? Dolce ci anticipa che è in arrivo una bacheca “2.0” che sarà in grado di integrare un portiere virtuale che potrà rispondere, grazie anche all’intelligenza artificiale, alle domande più comuni dei condòmini. Novità anche per il mondo della sicurezza domestica: Laserwall sarà a breve in grado di offrire le proprie soluzioni per rendere smart le serrature degli appartamenti.