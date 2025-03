Maserati inaugura le nuove Officine Fuoriserie

Nello stabilimento Maserati di viale Ciro Menotti a Modena nasce un nuovo spazio dedicato alla personalizzazione delle auto della casa del Tridente: nelle nuove Officine Fuoriserie Maserati il processo di configurazione si arricchisce con una innovativa linea di verniciatura per creare la Maserati dei propri sogni. Si tratta di un processo che nasce dall’ascolto del cliente e dà l’opportunità di personalizzare in ogni aspetto la propria vettura, dai colori della carrozzeria ai materiali degli interni, fino al dettaglio più particolare delle finiture, immergendosi completamente nel processo di configurazione. Si offre, infatti, l’accesso a una gamma più ampia di colori esterni, livree, pinze freno, cerchi e combinazioni di interni. Chi acquista una Maserati Fuoriserie diventa in questo modo lo stilista della propria vettura, avvalendosi di un personal designer.

Due livelli di personalizzazione

I livelli di personalizzazione sono due: il primo è costituito dal catalogo, dove, per aiutare ad orientarsi tra migliaia di combinazioni possibili, sono state individuate due collezioni (Fuoriserie Corse e Fuoriserie Futura), la seconda, è il mondo Bespoke del “fatto su misura” nel quale vengono realizzate auto con contenuti specificatamente richiesti dal cliente o esemplari unici su vetture one of one. Per Santo Ficili, Ceo di Maserati, la casa del Tridente è "è sinonimo di lusso italiano nel mondo e celebrare questo concetto ai massimi livelli significa mettere al primo posto i desideri del cliente in tutto ciò che facciamo e, in particolar modo, nella realizzazione di vetture esclusive grazie al programma Fuoriserie. L’attenzione ai dettagli e alle esigenze di chi decide di acquistare una Maserati è ciò che ci contraddistingue: con le nuove Officine Fuoriserie Maserati offriamo un’ulteriore esperienza su misura, un nuovo capitolo nella storia del nostro Marchio che celebra la nostra tradizione di eccellenza artigianale e innovazione”.