“Faghan. Figlie dell’Afghanistan”: la voce delle afghane a Oltre

Roma torna ad accogliere nella storica Villa Altieri di Via Manzoni 47, il Festival Internazionale dell’Economia di Genere dell’associazione Oltre, giunto, quest’anno alla sua seconda edizione. Protagonista dell’evento, che avrà luogo lunedì 19 e martedì 20 maggio 2025, è la mostra “Faghan. Figlie dell’Afghanistan”, sponsorizzata da ActionAid Italia, con le fotografie di Simona Ghizzoni, testi di Emanuela Zuccalà. A cura di Giulia Tornari e realizzata da Nove Caring Humans e Zona, l’esposizione metterà in luce diciannove ritratti di donne afghane, fuggite dal loro Paese a seguito dell’invasione talebana nell’agosto 2021 e rifugiate nel nostro Paese.

La fame che oggi attanaglia l’Afghanistan è aggravata dall’esclusione sistematica delle donne dal lavoro e dall’istruzione superiore, i diritti negati hanno infatti reso la vita di tutto il paese insostenibile. Tra perdita degli aiuti internazionali e crollo dell’economia, il divieto di lavoro ha eliminato il contributo vitale che le donne fino al 2021 davano al reddito delle famiglie. La maggior parte delle famiglie afghane con le attuali condizioni economiche non sono in grado di comprare cibo: quasi 20 milioni di persone soffrono una fame cronica, tra queste ci sono oltre 3,2 milioni di bambine e bambini sotto ai 5 anni già gravemente malnutriti.

La dittatura religiosa instaurata in Afghanistan da allora ha compiuto un apartheid di genere che esilia le donne all’interno delle mura domestiche, vietando loro di esercitare qualsiasi forma di attività culturale o sociale: dallo studio, al lavoro fuori casa, al frequentare palestre, parchi o saloni estetici. L’unica alternativa per le cittadine afghane per arginare a questa morte sociale è la fuga all’estero.

Le parole di Mahdia, campionessa afgana di Taekwondo

“Ora sto vivendo in un luogo in cui posso godere dei diritti umani fondamentali: ho la libertà, la libertà d’espressione, la libertà di scegliere cosa fare, cosa studiare, che lavoro intraprendere, come vivere… Ma da un altro lato penso: perché non posso godere di questi diritti a casa mia, nel mio Paese, con la mia famiglia? Perché oggi sono qui in Italia? Perché ho dovuto diventare una rifugiata, per godere di questi diritti?” si chiede Mahdia, 19 anni, campionessa afgana di Taekwondo, studentessa e attivista.