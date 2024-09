La giornalista di Kabul vive da quattro anni in esilio a causa delle minacce dei talebani. Cofondatrice di #MyRedLine, una campagna per i diritti delle donne afghane, ha lavorato in alcune delle più note emittenti televisive del Paese, prima di essere inserita nella lista nera dei talebani. "Il mio è il viaggio doloroso di chi non ha mai voluto partire, ma è stato obbligato a farlo", ha detto a Sky tg24 Insider. "Il futuro dell'Afghanistan sono le donne, amanti della vita e vere costruttrici della nazione"