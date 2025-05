Svelati i segreti del Volume d’arte Menarini su Cimabue

Precursore del Rinascimento, sommo maestro di Giotto e autore di opere che hanno indelebilmente segnato il panorama dell’arte italiana trecentesca, dando il via a una rappresentazione del sacro sempre più vicina al reale, alla carnalità dell'uomo: sarà Cimabue, il grande protagonista del nuovo Volume di Arte Menarini. Il manuale, di stampo monografico, è stato presentato dall’autrice Miriam Fileti Mazza, docente per quarant’anni alla Scuola Normale Superiore di Pisa, ad Arezzo, al cospetto del Crocifisso della Chiesa di San Domenico, l'opera culmine dell’espressionismo artistico del pittore fiorentino. L’inaugurazione del Volume, edito da Pacini Editore, ha visto anche la partecipazione della storica d'arte Liletta Fornasari, che ha fatto riscoprire ai presenti la storia e le bellezze della maestosa basilica gotica aretina.

Il prestigio della collana del Gruppo Menarini

Da Botticelli a Caravaggio, ogni anno, dal 1956, Menarini rinnova così l’appuntamento con la cultura per far conoscere, attraverso i suoi Volumi d’Arte, le bellezze e le peculiarità degli straordinari capolavori italiani. “Portare avanti la tradizione dei Volumi d’Arte Menarini significa coltivare la bellezza come parte della vita quotidiana – commentano Lucia e Alberto Giovanni Aleotti, azionisti e membri del Board di Menarini – Da più di mezzo secolo queste monografie, che si contraddistinguono per il loro linguaggio semplice, avvicinano all’arte anche chi non pensava di potersene innamorare”.