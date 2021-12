Covid, Macron: nessun tampone per entrare per chi viene dall’UE

In un tweet il presidente francese polemizza con i paesi (tra cui l’Italia) che hanno chiesto il test per l’ingresso. “biosgna agire con spirito europeo” Condividi

"Di fronte alle varianti del virus, dobbiamo continuare ad agire da Europei. Le persone vaccinate non dovranno farsi il tampone per viaggiare fra i Paesi membri dell'Unione europea", lo ha twittato questa mattina il presidente francese, Emmanuel Macron nell’annunciare che Parigi non richiederà test ai viaggiatori Ue che faranno ingresso in Francia.

Una mossa a sorpresa approfondimento Covid, Ema: Stati possono usare pillola Pfizer Il tweet ha sorpreso, in quanto dal Consiglio europeo di ieri, dove si è discusso anche sulla decisione dei paesi che impongono il quesata misura (Italia, Grecia, Irlanda e Portogallo), è uscita soltanto una dichiarazione in merito alle restrizioni decise da singoli paesi che "non devono minare il buon funzionamento del mercato interno o ostacolare in modo sproporzionato la libertà di circolazione". La Francia ha scelto di chiedere il tampone seguito da una quarantena obbligatoria soltanto alle persone che rientrano dalla Gran Bretagna, il paese vicino a più alta diffusione della variante Omicron.