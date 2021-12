Covid, Finlandia vieta l'ingresso agli stranieri non vaccinati

Disposta per tutti i passeggeri in arrivo dall'estero la possibilità di entrare nel Paese solo se vaccinati a ciclo completo contro il Covid, oppure se guariti da non più di sei mesi e con test negativo effettuato non oltre 48 ore prima

Svolta in Finlandia per il contenimento della pandemia di Covid-19, spinta in tutta Europa dalla variante Omicron nelle ultime settimane. Il Paese ha deciso di bloccare gli ingressi a tutti i viaggiatori stranieri non vaccinati . Lo annuncia il governo di Helsinki ( Coronavirus in Europa e nel mondo: le grafiche ).

Le misure contro i no vax

La Finlandia dispone per tutti i passeggeri in arrivo dall'estero la possibilità di entrare nel Paese solo se vaccinati a ciclo completo contro il Covid, oppure se guariti da non più di sei mesi e con test negativo effettuato non oltre 48 ore prima. La disposizione è valida dal pomeriggio di oggi e fino al 16 gennaio 2022. UNa regola che cambia in caso di passeggeri finlandesi, oppure stranieri che risiedono in modo permanente in Finlandia: a queste persone non sarà richiesto alcun test negativo.