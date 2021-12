Per contenere la diffusione della pandemia di Covid-19, il nuovo decreto-legge introduce misure urgenti. Ecco cosa è stato deciso in merito all'estensione del Green Pass Rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione)

Da Cdm ok azzeramento quarantena per vaccinati con booster, Super Green pass per trasporti