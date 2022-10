Covid, differenze tra quarantena e isolamento: i casi e le sanzioni

3/9 Ipa/Ansa

L’ISOLAMENTO - I positivi invece sono tenuti a rispettare l’isolamento domiciliare. L'ultima circolare del ministro Speranza, in vigore da settembre 2022, rende l’isolamento in caso di positività più leggero. Non c’è più l’obbligo di restare in isolamento domiciliare per 7 giorni: si può uscire dopo 5 giorni se non si hanno sintomi da almeno 2 e un test (non di quelli fai-da-te) negativo. E per chi invece non riesce a negativizzarsi, bastano solo 14 giorni di isolamento (invece dei 21 precedenti) per uscire senza alcun tampone

Tutti gli aggiornamenti sul coronavirus