Covid: perché in Uk nel 2022 ci sono stati più ricoveri?

Anche il Regno Unito è alle prese con una nuova ondata di Covid-19. La crescita dei contagi da Sars-CoV-2 riguarda prevalentemente gli anziani, e le autorità sanitarie continuano a rinnovare l'appello alla vaccinazione anti-Covid. La situazione negli ospedali è, al momento, ancora sotto controllo. In generale, nel 2022, nel Regno Unito, grazie ai vaccini, il numero totale dei decessi correlati al Covid-19 è stato nettamente inferiore rispetto ai due anni precedenti. Ma il dato che riguarda i ricoveri ospedalieri nei primi dieci mesi del 2022 è superiore rispetto al 2020 e al 2021. In un'intervista a Fanpage.it, il dottor Giacomo Gorini, immunologo che ha lavorato anche al National Institutes of Health del Governo statunitense, ha cercato di chiarire il motivo per cui così tante persone nel 2022 si siano ammalate e abbiano necessitato di cure negli ospedali del Regno Unito. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)