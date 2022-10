La quinta dose di vaccino contro il Covid è raccomandata agli Over 80 e ai fragili ma sarà disponibile anche per gli Over 60 su richiesta: lo stabilisce una circolare del ministero della Salute, firmata dal direttore generale della Prevenzione, Giovanni Rezza. La circolare specifica inoltre che i vaccini anti-Covid sono somministrabili in concomitanza con altri vaccini, ad eccezioni di quello per il vaiolo delle scimmie.