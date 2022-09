5/10 ©Ansa

La circolare del ministero prevede che il richiamo con il bivalente "venga somministrato in modo prioritario alle categorie per cui è raccomandato", ovvero over 60 e soggetti fragili, come ha precisato Rezza. "Ma dal momento che l'Ema lo autorizza dai 12 anni in su, ritengo non si possano escludere altre categorie di persone per cui è autorizzato"