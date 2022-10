Twindemia: il rischio di una doppia ondata di Covid e influenza

9/10 ©IPA/Fotogramma

Intanto la pandemia Covid, le guerre e i cambiamenti climatici stanno portando a un aumento dei problemi come ansia e depressione. A dirlo è l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in vista della Giornata della Salute mentale che si celebra il 10 ottobre. Per aiutare a parlare di questi problemi e vincere lo stigma, sono oltre 200 le iniziative previste in Italia e 140 gli ospedali con Bollino Rosa della Fondazione Onda, che apriranno le porte per visite psicologiche e psichiatriche gratuite, in occasione del H-Open Day per la Salute Mentale