Dal 1° ottobre le mascherine anti Covid non sono più obbligatorie, nemmeno al chiuso. L’unica eccezione, in vigore fino al 31 ottobre, riguarda le strutture sanitarie, come stabilito con ordinanza dal ministro della Salute uscente, Roberto Speranza. I casi Covid-19 sono però di nuovo in aumento e negli scorsi giorni si era diffusa la voce secondo cui a Roma si starebbe lavorando a una circolare per reintrodurre l’obbligo di mascherine al chiuso. Fonti del Ministero della Salute hanno precisato che nessun documento “è in pubblicazione”. Ma il tema resta sul tavolo

