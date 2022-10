Covid, Sebastiani: "Professori e alunni indossino mascherina a scuola"

Sebastiani: "Siamo all'inizio di una nuova ondata"



Secondo Sebastiani "siamo all'inizio di una nuova ondata" e il rialzo dei casi registrato in Italia sarebbe correlato a tre principali fattori: la riapertura delle scuole, lo stop all'obbligo delle mascherine e soprattutto il calo della protezione conferita dai vaccini. Per questo, è bene "che anziani e malati si affrettino a richiedere la quarta dose con i nuovi vaccini bivalenti contro Omicron", ha ribadito Sebastiani, sottolineando che, al momento, "la copertura vaccinale contro Omicron è troppo bassa e andrebbe organizzata una massiccia campagna di "promozione" del vaccino, come era stato fatto a suo tempo con l'arrivo del generale Figliuolo".

"Troppo presto per ipotizzare picco"



Sempre in riferimento alla nuova ondata, l'esperto ritiene che è ancora troppo presto per ipotizzare "quando ci sarà il plateau delle infezioni", perché in quasi tutte le Provincie italiane "siamo ancora in una fase di crescita accelerata". Quanto a possibili scenari futuri della pandemia, il ricercatore ha avvertito che "persiste il rischio che emergano altre varianti più contagiose ma non necessariamente meno aggressive e letali", invitando alla prudenza.



"Curva terapie intensive tornerà a salire"



In riferimento alla situazione negli ospedali, Sebastiani ha poi riferito che "curva dei ricoveri in rianimazione tornerà a risalire entro un paio di giorni". "I dati permetteranno una localizzazione precisa. È comunque inevitabile che accada", ha dichiarato, sottolineando che l'occupazione dei reparti ordinari è "in crescita in tutte le Regione italiane, escluse Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Umbria e Val D'Aosta, ma nelle ultime due ci sono grandi oscillazioni recenti".