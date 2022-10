L'ultimo report del Ministero della Salute registra 28.509 nuovi casi e 20 morti. Con 147.359 tamponi processati il tasso di positività si attesta al 19,3% (+0,6%rispetto a ieri). Calano le terapie intensive (-5), in aumento i ricoveri ordinari (+111). ( IL BOLLETTINO LE MAPPE ). Intanto risulta in aumento rispetto alla scorsa settimana la percentuale dei casi di Covid-19 segnalati nella popolazione in età scolare ma proprio questa fascia di età registra una copertura vaccinale anti-Covid tra le più basse: è vaccinato solo il 38,5% dei bimbi tra 5 e 11 anni. Un dato che preoccupa fortemente i pediatri che chiedono un forte rilancio della campagna vaccinale e invitano anche a rivalutare la misura delle mascherine nelle scuole.