Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 3 ottobre

Nelle ultime 24 ore sono stati 13.316 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 28.509. I tamponi effettuati sono 85.693 (ieri 147.359). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 15,5% (ieri era al 19,3%). Sono 47 i morti, 7 i posti letto in più occupati in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del Ministero della Salute del 3 ottobre ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE ). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensiva sono in totale 140, con 20 nuovi ingressi, mentre nei reparti ordinari sono 4.520 (+228). L'occupazione degli ospedali continua a essere sotto controllo e i reparti non sono sotto pressione ( LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE ).

Vittime, tamponi e guariti

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 22.542.568. Le vittime in totale sono 177.197, con 47 decessi segnalati nell'ultimo bollettino. I guariti sono 21.898.422 in totale. Sono invece 462.289 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 247.232.847 - di cui 97.052.020 processati con test molecolare e 150.180.827 con test antigenico rapido -, in aumento di 85.693 rispetto al 2 ottobre. Le persone testate sono finora 64.138.988, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Le note del bollettino

La Regione Campania comunica che a seguito delle verifiche odierne, si evince che i due decessi registrati oggi, risalgono ai giorni 26/09/2022 e 28/09/2022.

La P.A. di Bolzano comunica che dei 187 nuovi positivi, 1 deriva da test antigenico confermato da test molecolare. La Regione Umbria comunica che 1 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria, e che 41 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina di cui 12 in discipline post-acuto, riabilitative (cod. 60, 28, 56, 75). La Regione Veneto comunica che il dato relativo ai casi confermati da test molecolare è diminuito rispetto a ieri, e che le variazioni dei tamponi cumulativi sono legati a continui aggiornamenti e verifiche del flusso dati proveniente da tutti gli attori coinvolti nell'effettuazione, analisi e refertazione dei tamponi.