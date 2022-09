Covid, Oms: “Mondo mai così vicino alla fine della pandemia”

"La scorsa settimana, il numero di decessi settimanali per Covid-19 è sceso al minimo da marzo 2020. Non siamo mai stati in una posizione migliore per porre fine alla pandemia. Non ci siamo ancora, ma la fine è a portata di mano”, ha dichiarato Tedros Adhanom Ghebreyesus. Con milioni di persone uccise dalla fine del 2019, le parole del direttore dell'Oms hanno sortito un effetto inaspettato, eppure non sono state le uniche a sorprendere per la loro incisività. Infatti, durante la Sessione sono stati resi noti i casi di persone in Europa che hanno sperimentato il Long Covid durante i due anni di pandemia, pari a 17 milioni. Questi individui, comunicano gli esperti, dovranno probabilmente convivere con questi effetti per molti anni a venire.

Le parole di Kluge

“I modelli indicano un sorprendente aumento del 307% dei nuovi casi di Long Covid nel periodo tra il 2020 e il 2021, indotto dal rapido aumento dei casi confermati di infezione dalla fine del 2020 e per tutto il 2021”. Inoltre, secondo i dati, il rischio di Long Covid "aumenta drammaticamente tra i casi gravi di infezione che necessitano di ricovero, con 1 donna su 3 e 1 maschio su 5 che possono sviluppare la malattia a lungo”. Le donne avrebbero quindi una probabilità doppia di soffrirne. “Anche se c'è ancora molto da imparare sul Long Covid, in particolare su come si presenta nelle popolazioni vaccinate rispetto a quelle non vaccinate e come influisce sulle re-infezioni, questi dati evidenziano l'urgente necessità di ulteriori analisi, più investimenti, più sostegno e più solidarietà con coloro che soffrono di questa condizione”, ha dichiarato, secondo un comunicato diffuso dal convegno, Hans Henri P. Kluge, Direttore regionale dell'Oms per l’Europa. "Milioni di persone nella nostra regione, a cavallo tra Europa e Asia centrale, soffrono di sintomi debilitanti molti mesi dopo la loro iniziale infezione da covid. Non possono continuare a soffrire in silenzio”, ha sottolineato Kluge. Secondo il Direttore, proprio per questo i governi e i partner sanitari "devono collaborare per trovare soluzioni basate su ricerche e prove”.