Long Covid, un nuovo test “fai da te” aiuta a diagnosticarlo

Migliorare la gestione casalinga del Long Covid grazie a un nuovo test “fai da te”: è questo l’obiettivo che i ricercatori della School of Medicine dell’Università di Leeds hanno cercato di raggiungere tramite lo studio “The self-report version and digital forma of the Covid-19 Yorkshire Rehabilitation Scale (C19-YRS) for Long Covid or Post-Covid syndrome assessment and monitoring”. I risultati della ricerca, pubblicati sulla rivista Advances in Clinical Neuroscience of Rehabilitation, indicano che il team guidato da Manoj Sivan è riuscito a sviluppare un esame diagnostico eseguibile comodamente da casa, senza dover andare in ospedale o in un’altra struttura specializzata.