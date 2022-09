Covid, verso proroga obbligo mascherine in ospedali e Rsa

Il Governo sarebbe pronto a firmare un’ordinanza per la proroga di un mese dell’obbligo di mascherina per lavoratori, visitatori e utenti in tutte le strutture sanitarie, di ospitalità e lungodegenza, nelle Rsa, nelle residenze sanitarie assistenziali, negli hospice, nelle strutture riabilitative e nelle strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti. Sarebbe in corso in queste ore una valutazione da parte dei tecnici del ministero della Salute in merito al provvedimento, che verrebbe eventualmente firmato dal ministro della Salute Roberto Speranza.

Dove resta l’obbligo

Nessuna proroga per ora, invece, per quanto riguarda l’uso dei dispositivi di protezione sui mezzi di trasporto, che scadrà venerdì 30 settembre. Con l’obbligo di indossare le mascherine già caduto nelle scuole all’inizio dell’anno accademico, queste restano consigliate in alcune Università italiane, come Bologna, Firenze, Padova, Pisa e Torino. Restano obbligatorie nell’Università Sapienza di Roma e nelle Università di Parma e della Calabria. Nel settore pubblico, invece, vige quanto previsto dalla Circolare n.1/2022 del Ministero della Funzione pubblica, che esclude l’utilizzo della mascherina negli uffici ma raccomanda l’uso della mascherina Ffp2 in specifiche occasioni: in particolare, per il personale a contatto con il pubblico sprovvisto di idonee barriere protettive, per chi è in fila a mensa o in altri spazi comuni, per chi condivide la stanza con personale “fragile”, negli ascensori e nei casi in cui gli spazi non possano escludere affollamenti. Per il settore del lavoro privato vige l'obbligo di mascherina per quei colleghi che lavorano fianco a fianco, senza cioè possibilità di rispettare la distanza di sicurezza. La misura è in vigore fino al 31 ottobre, salvo proroghe.