Si conferma in crescita la curva epidemica in Italia. Secondo quanto registrato dal bollettino del ministero della Salute, sono 45.225 i nuovi casi nelle ultime 24 ore. I tamponi processati sono 224.969 (ieri 293.096) con un tasso di positività che rimane stabile al 20,1%. I decessi di oggi sono 43 (ieri 60), per un totale da inizio pandemia di 177.300 vittime. Le terapie intensive salgono di 16 unità (ieri +15) ed ora sono 171 con 33 ingressi del giorno; i ricoveri ordinari sono 259 in più (ieri +294), per un totale di 5.073 ( BOLLETTINO GRAFICHE ). Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità , aggiornati al 4 ottobre, la Francia in 7 giorni ha registrato 317.348 nuovi casi. Seguono Cina e Germania, con un picco di ricoveri a Monaco dove si è appena concluso l’Oktoberfest. Poi Usa, Italia e Giappone.