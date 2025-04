Macerata, impatto frontale con auto: muore un ciclista

Le forze dell’ordine stanno effettuando tutti i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. La SP361 al momento è chiusa al traffico in entrambe le direzioni di marcia tra la rotonda dell’ospedale e la rotonda della frazione di Taccoli

Incidente frontale tra un’auto e una bicicletta lungo la strada Settempedana a San Severino Marche. Oggi pomeriggio, intorno alle 13.30, un ciclista ha perso la vita sul colpo per il forte impatto contro un’automobile nel Maceratese. Raccolto l'sos, sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri ma, al loro arrivo, per l’uomo non c'era ormai più nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno effettuando tutti i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. La SP361 al momento è chiusa al traffico in entrambe le direzioni di marcia tra la rotonda dell’ospedale e la rotonda della frazione di Taccoli.