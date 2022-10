Long-Covid, disturbi psichiatrici crescerebbero a un anno dal contagio

Secondo i risultati del primo studio prospettico condotto dall’Università di Udine, il Covid-19 farebbe aumentare di oltre il 10,2% i sintomi di disturbi psichiatrici nei dodici mesi successivi alla malattia, e del 20% altri sintomi come la mancanza di concentrazione e di attenzione. Con i segnali dell’infezione che diminuiscono a un anno dal contagio, aumenterebbero però depressione, ansia e insonnia. La ricerca è stata condotta su un campione di 472 pazienti reclutati tra marzo e maggio 2020, dimostrando come il 47,2% dei pazienti presentava almeno un sintomo del Long-Covid a distanza di un anno.

La salute mentale in Italia

La salute mentale in Italia sta affrontando uno nei momenti più difficili nella sua storia. A fronte dei continui tagli perpetrati nel tempo, è oggi alle prese con un 'cedimento strutturale' di molte delle articolazioni territoriali e ospedaliere. Condizione a cui si aggiungono i tagli alle risorse - in Italia pari a un terzo rispetto a quelle degli altri Paesi europei -, una fuga del personale medico e un calo dei dipartimenti di salute mentale, passati da 183 a 141. In occasione della pubblicazione dello studio italiano sulla Revista de psiquiatría y salud mental la Sinpf, la Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia, ha ribadito la necessità di istituire un’Agenzia Nazionale per la Salute Mentale che possa, a 44 anni dalla Legge di Riforma, rivedere completamente il settore.