Ro.Mens, un mosaico per abbattere il tabù della salute mentale

Un mosaico contro lo stigma

approfondimento

Come lanciare il messaggio che la salute mentale non è un tabù? Facendo realizzare un mosaico a colori di 8 metri di lunghezza, alto 1 metro e 60, dai pazienti del centro diurno ‘La Fabbrica dei sogni’ della Asl Roma 2. Il Metroromens è così pronto ad accogliere tutti coloro che arriveranno alla fermata Torre Maura della metropolita C di Roma: dai colori accesi, e con mattonelle di ceramica riciclata, il disegno rappresenta un uccello libero di volare. "Questo murales non è solo un lavoro stupendo che impreziosisce un 'non luogo' come una stazione della metropolitana, ma è anche un messaggio forte di ricomposizione, quando tutto va in pezzi, che riguarda ogni giorno la nostra vita. La salute mentale riguarda migliaia di famiglie romane: il mosaico è quel lavoro di cura che ci restituisce la pazienza e la costanza di ricostruirsi e ritrovarsi in un disegno nuovo”, ha spiegato Erica Battaglia, presidente della Commissione Cultura, Politiche Giovanili e Lavoro del Campidoglio. Un’inaugurazione che ha visto come madrina l’attrice Cinzia Leone, e che ha dato il via alla prima edizione della settimana dedicata alla salute mentale di Roma, il Ro.Mens.