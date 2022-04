Salute mentale, oltre 720mila italiani in cura nel 2020

143,4 ogni 10mila abitanti adulti, con differenze regionali che vanno dai 34,2 in Molise fino ai 195,4 in Umbria. Sono alcuni dei dati emersi dall'ultimo Rapporto sulla Salute mentale pubblicato dal ministero della Salute

In Italia, nel 2020, 728.338 persone hanno avuto bisogno delle cure psichiatriche dei servizi specialistici: 143,4 ogni 10mila abitanti adulti, con differenze regionali che vanno dai 34,2 in Molise fino ai 195,4 in Umbria. Tra questi il 53,6% è costituito da donne e 232.376 soggetti nel 2020 si sono rivolti per la prima volta ai servizi di salute mentale. Sono alcuni dei dati emersi dall'ultimo Rapporto sulla Salute mentale pubblicato dal ministero della Salute, redatto in base ai numeri rilevati attraverso il Sism (Sistema Informativo Salute Mentale), che offre un quadro completo sugli interventi sanitari e socio-sanitari dell’assistenza alle persone adulte con problemi di salute mentale e alle loro famiglie.