Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 6 ottobre

Nelle ultime 24 ore sono stati 44.853 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 45.225 . I tamponi effettuati sono 222.926 (ieri 224.969). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è stabile al 20,1%. Sono 56 i morti, 9 i posti letto in più occupati in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del Ministero della Salute del 6 ottobre ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE ). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensiva sono in totale 180, con 30 nuovi ingressi, mentre nei reparti ordinari sono 5.188 (+115). L'occupazione degli ospedali continua a essere sotto controllo e i reparti non sono sotto pressione ( LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE ).

Vittime, tamponi e guariti

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 22.692.912. Le vittime in totale sono 177.356, con 56 decessi segnalati nell'ultimo bollettino. I guariti sono 22.007.032 in totale. Sono invece 503.156 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 247.973.838 - di cui 97.174.598 processati con test molecolare e 150.799.240 con test antigenico rapido -, in aumento di 222.926 rispetto al 5 ottobre. Le persone testate sono finora 64.278.306, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Le note del bollettino

La Regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi è stato eliminato un caso in quanto paziente non Covid. La Regione Campania comunica che a seguito delle verifiche odierne, si evince che i due decessi registrati oggi, risalgono ai giorni 18 e 29 settembre 2022. La Regione Emilia-Romagna comunica che è stato eliminato 1 caso, positivo a test antigenico ma non confermato da test molecolare. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 2 a seguito di 2 test positivi rimossi dopo revisione dei casi. La P.A. di Bolzano comunica che dei 843 nuovi positivi, 2 derivano da test antigenici confermati da test molecolare. La Regione Sicilia comunica che l'incremento del numero dei guariti è comprensivo del recupero di periodi precedenti. La Regione Umbria comunica che 45 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina di cui 11 in discipline post-acuto, riabilitative (cod. 60, 28, 56, 75).