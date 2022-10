"Se guardiamo a quello che è successo finora, è probabile che arriverà un'altra variante. Ormai Sars-CoV-2 lo conosciamo da quasi 3 anni. E abbiamo imparato che dopo un tempo variabile da 4 a 8 mesi ha generato una nuova variante di preoccupazione. Quindi è plausibile che succeda di nuovo così". A spiegarlo è l'immunologo dell'università Statale di Milano Sergio Abrignani. Una di quelle ritenute "BQ.1.1, soprannominata Cerberus, sembra quella più quotata" sulla carta. Cerberus, prosegue l'esperto nella sua analisi, "secondo chi segue l'evoluzione di Sars-CoV-2 sembrerebbe avere qualcosa che può portare a predire un potenziale per prevalere, ma sono sempre lavori in previsione. Aspettiamo e vediamo".

Continua intanto a salire la curva delle infezioni in Italia. Sono infatti 44.853 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 56 decessi. Processati in totale 222.926 tamponi per un tasso di positività al 20,1% ( BOLLETTINO MAPPE ). Si intensifica però anche la campagna vaccinale, che ha toccato un nuovo record: il 5 ottobre sono infatti state inoculate 34.389 dosi, una cifra che supera anche il primato messo a segno nel mese di settembre.