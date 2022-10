Nell'ultimo bollettino del ministero di Salute sono 44.672 i nuovi casi e 62 i decessi (

Non rallenta per ora la corsa del virus SarsCoV2 in Italia. Negli ultimi sette giorni si registra infatti un nuovo balzo dell'indice di trasmissibilità Rt, salito a 1,18 dal valore di 1 della scorsa settimana, e anche l'incidenza segna un netto aumento toccando i 441 casi per 100mila abitanti. Nei reparti ospedalieri aumentano i pazienti Covid, anche se le terapie intensive a livello nazionale si mantengono al di sotto della soglia di allerta. Salgono da cinque a sei le Regioni e Province autonome classificate a rischio alto per la presenza di molteplici allerte di resilienza: Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Puglia e Veneto. Una Regione, la Toscana, è definita 'non valutabile', status equiparabile al rischio alto.