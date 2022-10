Cina, 503 nuovi casi di covid

La Commissione sanitaria nazionale cinese ha annunciato oggi il rilevamento di 503 nuovi positivi per il coronavirus SARS-CoV-2, 441 dei quali a causa di contagio locale. Queste infezioni si sono verificate in più parti del paese, con un'incidenza speciale in aree come la Mongolia Interna (nord, 207), lo Xinjiang (nord-ovest, 53) o Guangzhou (sud-est, 34). I restanti 62 casi sintomatici sono stati riscontrati tra viaggiatori provenienti dall'estero in vari punti di ingresso nel Paese. Le autorità sanitarie hanno anche comunicato oggi la rilevazione di 1.422 casi asintomatici, 1.307 per contagio locale, anche se Pechino non li conta come casi confermati a meno che non mostrino sintomi. Il totale di questo tipo di infezioni sotto osservazione e' 11.043, di cui 850 provengono da altri territori.