Nell'ultimo bollettino del ministero di Salute sono 34.444 i nuovi casi e 41 le vittime. Il tasso di positività si assesta al 20,2%. ( BOLLETTINO MAPPE ). I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 170.238 rispetto ai 215.035 del giorno precedente. Una conferma della ripresa dei contagi da coronavirus in Italia. L'indice di trasmissibilità Rt, secondo i dati Iss, è salito a 1,18 dal valore di 1 della scorsa settimana, e anche l'incidenza segna un netto aumento toccando i 441 casi per 100mila abitanti. Nei reparti ospedalieri aumentano i pazienti Covid, anche se le terapie intensive a livello nazionale si mantengono al di sotto della soglia di allerta. Salgono da cinque a sei le Regioni e Province autonome classificate a rischio alto per la presenza di molteplici allerte di resilienza. Una Regione, la Toscana, è definita 'non valutabile', status equiparabile al rischio alto.