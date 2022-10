Covid, separarsi dai nipoti ha peggiorato la salute mentale dei nonni

Lo studio, pubblicato su Journal of Gerontology: Social Sciences, è stato condotto dall’University College of London su 2.468 nonni. Secondo la ricerca, gli anziani separati lamentavano anche una minore soddisfazione per la vita

Secondo uno studio dell'University College of London, pubblicato su Journal of Gerontology: Social Sciences, l’allontanamento dei nonni dai nipoti durante la pandemia da Covid-19 ha avuto un impatto negativo sulla loro salute mentale. Nonostante questa misura fosse fortemente raccomandata proprio per la fragilità degli anziani, più esposti a sviluppare forme gravi della malattia, le conseguenze di questa ‘separazione’ hanno comunque provocato degli effetti negativi.

La ricerca ha preso in esame 2.468 nonni: poco più della metà di questi, il 52%, si prendeva cura dei nipoti. Durante i primi mesi della pandemia il 10% di loro ha smesso di farlo, seguendo le raccomandazioni. Dallo studio è emerso che il 34,3% dei nonni che aveva smesso di prendersi cura dei nipoti, tra novembre e dicembre 2020, riportava livelli più elevati di sintomi depressivi, lamentando sonno irrequieto e tristezza, rispetto al 26% di coloro che invece avevano continuato a vedere i propri cari. Gli anziani separati dai nipoti lamentavano, inoltre, anche una minore soddisfazione per la vita.

Le parole degli esperti

"Prendersi cura dei nipoti può fornire ai nonni gratificazione emotiva e un senso di utilità e competenza, aumentando così la soddisfazione della vita. Il coinvolgimento dei nonni in tale attività familiare può, inoltre, fornire un senso di valore e attaccamento, rafforzando le relazioni intergenerazionali e gli scambi emotivi positivi, che potrebbero giovare alla salute mentale degli anziani", ha spiegato Giorgio Di Gessa, primo autore dello studio. “Sappiamo da studi precedenti che la pandemia e le politiche che limitano l'interazione umana hanno rappresentato un rischio maggiore per la salute mentale e il benessere. Pochi studi, tuttavia, hanno finora preso in considerazione i nonni, nonostante il loro ruolo vitale nella vita familiare e i potenziali benefici per la salute dei nonni che si occupano dei nipoti”, ha affermato Bruno Arpino, coautore della ricerca.