Ma lo svantaggio tra le aree del Paese si evidenzia anche nell'istruzione: se in media in Italia nell'anno scolastico 2021/22 il 43,6% degli studenti di terza media aveva una competenza numerica non adeguata, al Nord questa cifra era al 35,8% (+1,2 punti), anche se in calo di 4,5 punti rispetto al 2018/2019 prima dell'inizio della pandemia, mentre era al 60% al Sud (migliora di 1,6 punti sul 20/21)