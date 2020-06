Istat: al Nord speranza di vita scende di 2 anni, a Bergamo fino a 6

Nel 2020 si potrebbe assistere a un ridimensionamento, in termini di aspettativa di vita, "significativamente più marcato nelle Province del Nord": in quelle maggiormente colpite dal Covid-19, soprattutto nel Nord-ovest e lungo la dorsale appenninica, "si passerebbe da una speranza di vita alla nascita di quasi 84 anni, a una di circa 82". Sono drammatiche le stime fornite dall'Istat nel rapporto sugli scenari di mortalità che come prima firma tra i curatori ha proprio il presidente dell'Istituto, il demografo Gian Carlo Blangiardo. E tutto ciò nell'ipotesi "moderata", intermedia tra lo scenario "ottimista" e "pessimista" (CORONAVIRUS: GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE ).

37 Province Nord spiegano 85% crescita mortalità

Secondo l’Istat, circa l'85% della crescita della mortalità, registrato nei mesi di marzo e aprile, "appare concentrato in alcune aree dell'Italia settentrionale, dove l'epidemia ha colpito con più veemenza": si tratta di 37 Province del Nord, a cui va aggiunta quella di Pesaro Urbino. L’Istituto di statistica aggiunge che "nell'insieme di queste Province, i decessi per il complesso delle cause sono quasi raddoppiati nel mese di marzo 2020 (+94,1%; oltre 22 mila decessi in più rispetto alla media 2015-2019) e sono risultati superiori di circa due terzi nel successivo mese di aprile (+66%; oltre 14 mila decessi in più)".