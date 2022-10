Il Giappone ha riaperto oggi le porte ai turisti, dopo due anni e mezzo di chiusura totale causa Covid, nella speranza che l'arrivo dei viaggiatori, attirati dallo yen debole, possa dare impulso all'economia. Nell'ultimo report in Italia si registrano 15.089 nuovi casi e 51 decessi. Tasso di positività al 18,1%. In aumento terapie intensive (+5) e ricoveri ordinari (+288) ( IL BOLLETTINO ). Intanto salgono da cinque a sei le Regioni e Province autonome classificate a rischio alto per la presenza di molteplici allerte di resilienza. "Non sradicheremo" il Covid ha detto Anthony Fauci, il superesperto virologo consigliere del presidente americano in un'intervista alla Cnn. Roberto Burioni positivo : l'annuncio in tv e sui social.