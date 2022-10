Sono 65.925 contagiati i nuovi contagiati da Covid-19 registrati nella giornata di martedì, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 80. Il tasso di positività è del 19,8% (il giorno prima era al 18,1%). In aumento i ricoveri (+272 rispetto a lunedì, per un totale di 6.259) e le persone in terapia intensiva (+8, per un totale di 224). Preoccupa la situazione nelle carceri dove tornano a salire i contagi. Secondo gli ultimi dati del ministero della Giustizia, i detenuti positivi sono 239 su una popolazione carceraria pari a 55.249 persone. Nessuno di loro è ricoverato in ospedale.

Sono 141.073.471 le dosi di vaccino anti-Covid 19 somministrate in Italia nelle ultime 24 ore: lo riferisce il report del Ministero della Salute.