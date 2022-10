Fmi: “Guerra e Covid pesano sull’economia, il peggio in arrivo”. Ecco le stime

Il Fondo monetario internazionale prevede un rallentamento nella crescita globale, che scenderà al 2,7%: il livello più basso dal 2001 (fatta eccezione per la crisi finanziaria globale e la fase acuta del Covid). Il Pil dell’Italia è visto in salita nel 2022, ma in discesa nel 2023. Rallenta la Cina: dopo il +8,1% del 2021, il Pil del Paese è atteso in salita quest'anno solo del 3,2% e il prossimo del 4,4%.