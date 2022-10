L'Italia si è comportata bene nella campagna vaccinale" contro Covid-19 , "anche se c'è chi non ha fatto neanche la terza dose. Il mio augurio è che ci sia ancora saggezza. Suggerisco la quarta dose a tutti, in particolare a fragili e over 60, e di farla insieme al vaccino antinfluenzale". La raccomandazione arriva dall'immunologo Alberto Mantovani, professore emerito di Humanitas University e direttore scientifico di Humanitas a Milano, che in un'intervista a 'La Stampa' analizza lo stato della pandemia da Londra, dove ha una cattedra alla Queen Mary University. Fra i consigli che lo scienziato rivolge ai decisori politici, in vista della formazione del nuovo Governo, c'è anche quello di "pensare a un programma che integri ricerca e assistenza" sul Long Covid, la sindrome post infezione che è "un fenomeno da non sottovalutare per tutti, per il servizio sanitario e per la capacità lavorativa del Paese", avverte.