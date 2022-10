Covid, Iss: nuovo balzo Rt, sale occupazione intensive e reparti

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato

In base ai dati emersi dal consueto monitoraggio settimanale curato dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) e dal ministero della Salute, questa settimana l’incidenza dei casi di Covid-19 in Italia risulta ancora in aumento, al pari dell'indice di trasmissibilità Rt. In particolare, l'incidenza settimana a livello nazionale è cresciuta a 504 per 100mila abitanti, rispetto a 441 di 7 giorni fa. Considerando l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici, il valore è cresciuto a 1,30 (range 1,15-1,38) rispetto a 1,18 della scorsa settimana e si colloca sopra il valore soglia dell'unità. È in lieve calo, invece, seppur ancora oltre la soglia epidemica, l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero: è infatti pari a 1,20 (1,17-1,24) al 4 ottobre rispetto al'1,28 (1,23-1,32) del 27 settembre. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)