Covid, monito Ue-Oms-Ecdc: "Vaccinarsi per evitare nuove ondate"

La Commissaria europea Stella Kyriakides, il direttore regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l'Europa, Hans Kluge, e il direttore dell'Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) Andrea Ammon, lanciano un nuovo monito su prevenzione, vaccinazione, influenza e Covid-19 in previsione dell’arrivo dell’autunno e dell’inverno. La dichiarazione congiunta è stata pubblicata sul sito dell’Ecdc.

La dichiarazione

"Anche se non siamo al punto in cui eravamo un anno fa, è chiaro che la pandemia Covid-19 non è ancora finita. Purtroppo stiamo assistendo a un nuovo aumento degli indicatori in Europa, che suggerisce l'inizio di un'altra ondata d’infezioni. Con l'arrivo dell'autunno e dell'inverno, ci si può aspettare anche una recrudescenza dell'influenza. Alla luce di ciò, ribadiamo la necessità di proteggere la salute delle persone, soprattutto quelle più vulnerabili, utilizzando tutti gli strumenti disponibili, compresa la vaccinazione. Le misure di preparazione devono continuare nella Regione europea, non dobbiamo abbassare la guardia", si legge.