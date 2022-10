Green pass ritorna? Pregliasco: "Nuove misure se casi aumentano"

Lo ha riferito il virologo Fabrizio Pregliasco. "Non credo che una prassi così divisiva, come la certificazione verde, possa essere accettata", ha aggiunto

Se la curva dei contagi da Covid-19 dovesse continuare a salire è possibile che si torni all'obbligo di Green pass per la fruizione di determinati servizi, per lavorare o per viaggiare in Italia? Al momento questa ipotesi è ancora lontana, ma, come riporta un articolo del Messaggero , non è da escludere che il nuovo Governo possa pensare al ripristino della certificazione verde per evitare un'altra ondata di Covid-19. ( COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)

Green pass, Pregliasco: "Non credo che una prassi così divisiva possa essere accettata"



Sul tema si è espresso anche Fabrizio Pregliasco, professore associato del Dipartimento di Scienze biomediche per la salute dell'Università degli Studi di Milano e direttore sanitario dell'Irccs, Ospedale Galeazzi - Sant'Ambrogio di Milano. "Non credo che una prassi così divisiva possa essere accettata", ha riferito, per poi sottolineare: "Dobbiamo però immaginare scenari, non da attuare ma da pianificare, se la situazione dovesse peggiorare molto". Secondo il virologo, in caso i contagi dovessero aumentare sensibilmente, si interverrà con nuove "restrizioni e indicazioni". Pregliasco ha infine ribadito l'importanza della vaccinazione anti-Covid e della quarta dose con i vaccini aggiornati soprattutto per i soggetti fragili e più a rischio.



Green pass: dove serve



La certificazione verde, adottata come invito alla vaccinazione, fino alla fine di quest'anno, come indicato dal ministero della Salute, è richiesta per accedere ad alcune strutture. Come le sale d'attesa dei dipartimenti di emergenza e accettazione, dei reparti di pronto soccorso e dei reparti delle strutture ospedaliere, dei centri diagnostici e dei poliambulatori specialistici. Ma anche per entrare nelle strutture sanitarie e sociosanitarie degli accompagnatori di pazienti con disabilità gravi o di soggetti affetti da Alzheimer o altre demenze o deficit cognitivi certificati.