Vaccino 2 in 1, Covid e influenza: da Novavax primi dati positivi

"I risultati di oggi dimostrano che il nostro candidato vaccino combinato Covid-19-Influenza non solo è fattibile, ma è anche ben tollerato e in grado di indurre risposte sia anticorpali, che delle cellule T. Stiamo vivendo un periodo di transizione verso una circolazione endemica del virus. Riteniamo che il nostro vaccino combinato a base di proteine possa contribuire ad affrontare in un'unica formulazione due minacce alla salute pubblica globale", ha affermato Gregory M. Glenn, presidente della divisione Ricerca e Sviluppo di Novavax . Attraverso una nota, l’azienda ha spiegato che le formulazioni di CIC hanno generato, sia contro gli antigeni di Sars-CoV-2, che contro quelli dell’influenza, forti risposte anticorpali. Entro la fine dell’anno inizierà lo studio di conferma sui dosaggi, ossia la fase 2.

Gli altri dati

A supporto del proprio vaccino Covid-19, Novavax ha inoltre presentato nuovi dati che, come sottolineato da Glenn, "sono un'ulteriore dimostrazione del profilo di immunogenicità e sicurezza del vaccino COVID-19 Novavax come richiamo, a prescindere dal vaccino utilizzato per la dose primaria e suggeriscono inoltre che il nostro vaccino potrebbe essere efficace anche contro le varianti come Omicron. Siamo impazienti di condividere i dati dalle sperimentazioni in corso volte a valutarne il potenziale di efficacia come richiamo contro queste varianti, inclusa BA.4/5”.