8/12 ©Ansa

Il regime di vaccinazione prevede due dosi da 0,5 millilitri, da somministrare per via intramuscolare a 21 giorni di distanza. Il farmaco viene conservato a una temperatura compresa tra 2 e 8 °C, il che è rilevante per i Paesi in cui stabilire una catena del freddo efficace può essere problematico. Il ministero della Salute ha stabilito che può essere usato per le persone dai 18 anni in su, ma solo per il ciclo primario di vaccinazione