Trump: se Hamas non rilascia gli ostaggi ci sarà l'inferno. LIVE

Il presidente eletto ha parlato ai giornalisti dalla sua tenuta di Mar-a-Lago in Florida. Dopo aver annunciato di essere pronto a graziare coloro che assaltarono Capitol Hill nel 2021, ha aggiunto: "Abbiamo sconfitto l'Isis e non abbiamo avuto guerre: ora il mondo è in fiamme". Il tycoon ha poi dichiarato di essere pronto a imporre dazi alla Danimarca per ottenere la Groenlandia e a usare la "forza economica" nei confronti del Canada