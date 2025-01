Cecilia Sala libera, le reazioni dei politici: da Tajani a Schlein

“Diplomazia e gioco di squadra”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha commentato la liberazione della giornalista Cecilia Sala, detenuta dal 19 dicembre nel carcere di Evin a Teheran, in Iran. Salita a bordo di un aereo nella capitale iraniana, Sala farà rientro in Italia questo pomeriggio e atterrerà all'aeroporto di Ciampino intorno alle 15.30. Ad annunciare la liberazione della reporter è stato Palazzo Chigi. "Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il ritorno di Cecilia, permettendole di riabbracciare i suoi familiari e colleghi", si legge in una nota ufficiale. La premier "ha informato personalmente i genitori della giornalista nel corso di una telefonata".

Le reazioni dei politici

"Cecilia Sala sta tornando. Immenso lavoro di Giorgia Meloni in primis e di tutta la squadra dell'Italia: Tajani, Mantovano, Palazzo Chigi, la Farnesina, i nostri servizi di sicurezza e chiunque potesse essere di aiuto. Bentornata a casa", ha scritto su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha definito il rilascio di Sala una "piccola grande vittoria del nostro Paese". A Crosetto ha fatto eco anche il vicepremier Matteo Salvini che ha scritto: "Cecilia Sala liberata, è in viaggio per l'Italia, bentornata!". "Esprimo profonda e commossa gratitudine al governo e alla nostra diplomazia per l’impegno straordinario che ha permesso di ottenere, in tempi rapidissimi, un risultato davvero eccezionale. A Cecilia Sala e alla sua famiglia giunga il mio abbraccio e quello del Senato della Repubblica", ha dichiarato il presidente del Senato, Ignazio La Russa. "Accogliamo con gioia e sollievo la notizia del ritorno a casa di Cecilia Sala. Esprimo un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla sua liberazione: dalle autorità italiane, impegnate con determinazione, al personale diplomatico e a quanti hanno collaborato per giungere a questo risultato. A Cecilia Sala va il nostro abbraccio, con l'augurio che possa presto ritrovare serenità accanto ai suoi cari", ha riferito il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

I commenti del mondo della politica

Anche la segretaria del Pd, Elly Schlein, ha commentato il rientro in Italia della giornalista: “Un sollievo, grazie al governo e chi ha lavorato per il risultato”. "Il rientro a casa di Cecilia Sala è la notizia più bella. Grazie al Governo, ai servizi, alla famiglia. Siamo commossi e felici: oggi festeggia tutto il Paese senza distinzioni e polemiche. Evviva", ha scritto sui social il leader di Iv Matteo Renzi, che ha poi aggiunto: "Quando c'è un italiano in pericolo all'estero tutti insieme si lavora per riportarlo a casa. Tutti ora si stringano attorno alla mamma Elisabetta, evitando polemiche. Oggi è un giorno di festa per una brillante giornalista che tornerà a fare il suo lavoro in una repubblica democratica che riconosce le differenze ma sa fare assieme il proprio lavoro". "La notizia del rilascio di Cecilia Sala è un enorme sollievo per tutti. Ed è doveroso riconoscere al governo il merito per l'ottimo lavoro svolto in questo difficile caso", ha riferito invece il leader di Azione, Carlo Calenda, con un post su X. "Una bella notizia dopo giorni di tensioni. Cecilia Sala torna finalmente a casa e potrà riabbracciare i suoi familiari. Un plauso a tutta la nostra filiera: dal governo, alla diplomazia, ai servizi che hanno reso possibile questo risultato", ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte. "Una buona notizia, finalmente! Fin dal primo momento avevamo auspicato che la diplomazia e il governo del nostro Paese lavorassero per ottenere questo risultato. Grazie a tutti e a tutte coloro che hanno permesso la liberazione di Cecilia Sala dalle carceri del regime iraniano", affermano in una una nota Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs.