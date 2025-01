Caso Sala, oggi comunicazioni del sottosegretario Mantovano al Copasir

L’autorità delegata alla sicurezza della Repubblica illustrerà i passi del governo e le trattative messe in campo per riportare a casa la giornalista, arrestata in Iran il 19 dicembre e rinchiusa nel carcere di Evin. Nei giorni scorsi la famiglia della cronista ha chiesto il silenzio stampa

Il sottosegretario Alfredo Mantovano - autorità delegata alla sicurezza della Repubblica - questo pomeriggio sarà al Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, per illustrare i passi del governo e le trattative messe in campo per riportare a casa Cecilia Sala, da 18 giorni in carcere in Iran. Tra questi c’è anche il viaggio della premier Giorgia Meloni nella residenza del prossimo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.