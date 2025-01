Il governo prova a stringere i tempi per riportare a casa la giornalista arrestata lo scorso 19 dicembre e detenuta nel carcere di Evin. A preoccupare sono le sue condizioni: due coperte come giaciglio, niente materasso né maschera per gli occhi nella cella illuminata 24 ore, ha riferito lei stessa ai parenti. Intanto l'Iran continua a spingere per la scarcerazione di Mohammed Abedini, 38enne arrestato il 16 dicembre a Malpensa su richiesta degli Stati Uniti

Il governo prova a stringere i tempi per la liberazione di Cecilia Sala , arrestata in Iran lo scorso 19 dicembre e trasportata nel carcere di Evin , alla periferia di Teheran, e chiede il rispetto dei suoi diritti durante la detenzione. Oggi, 3 gennaio, l’ambasciatrice italiana in Iran andrà al Ministero nella capitale a formalizzare tutte le richieste di Roma, già avanzate ieri dal ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, al loro ambasciatore. A spingere l’esecutivo a voler velocizzare i tentativi di rilascio sono state le notizie sullo stato in cui versa la giornalista romana : due coperte come giaciglio, niente materasso né maschera per gli occhi nella cella illuminata 24 ore. Così ha raccontato lei stessa nella seconda, e per ora ultima, telefonata che ha potuto effettuare ai parenti. Ieri è stato quindi convocato un vertice d’urgenza a Palazzo Chigi al termine del quale la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha telefonato al padre della ventinovenne e ricevuto la madre Elisabetta Vernoni. Ma il destino di Sala sembra sempre più legato a quello di Mohammad Abedini , 38enne iraniano arrestato il 16 dicembre a Malpensa su richiesta degli Stati Uniti.

La vicenda Abedini

Dopo giorni di speculazioni, è stato l'Iran a mettere in chiaro con il suo ambasciatore a Roma, Mohammad Reza Sabouri, che la vicenda di Sala e quella di Abedini sono connesse. Il cittadino iraniano, si legge in una nota di Teheran, sarebbe "detenuto con false accuse" in Italia. Si chiede a Roma "un trattamento reciproco rispetto a quello di Sala", che - afferma l'Iran - è in cella per "violazione delle leggi della Repubblica islamica". Non solo: "Secondo l'approccio islamico e sulla base di considerazioni umanitarie, tenendo conto del ricorrente anniversario della nascita di Cristo e dell'approssimarsi del nuovo anno cristiano" le sono state fornite "tutte le agevolazioni necessarie, tra cui ripetuti contatti telefonici con i propri cari". Dal vertice di Palazzo Chigi arriva la risposta formale anche su Abedini: "A tutti i detenuti è garantita parità di trattamento nel rispetto delle leggi italiane e delle convenzioni internazionali". Intanto la giustizia Usa chiede che Abedini, accusato di cospirazione e supporto materiale al Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica, resti in carcere, mentre il suo legale insiste per i domiciliari. Quest'ultima soluzione, è uno dei ragionamenti che si fanno in ambienti politici, senz'altro faciliterebbe la liberazione della giornalista. C'è però da dire che per ora la Procuratrice generale di Milano ha espresso parere negativo alla richiesta degli arresti domiciliari presentata dalla difesa di Abedini.

La madre di Cecilia Sala: "Temo che condizioni in carcere la segnino a vita"

La madre di Sala, Elisabetta Vernoni, si è detta "soddisfatta" per il "salto di qualità" delle rassicurazioni ricevute dalla premier Meloni nel loro incontro. Parlando con i giornalisti all'uscita di Palazzo Chigi ha aggiunto: "Non frigno, cerco di essere un soldato anch’io come Cecilia". Il suo timore è però che "le condizioni carcerarie la possano segnare per tutta la vita".