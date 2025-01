Cecilia Sala, la madre: “Io e mia figlia due soldati”. VIDEO

La telefonata

La mamma della giornalista reclusa in Iran ha poi raccontato l'ultima telefonata con la figlia: “Sono stata io a chiederle in che condizioni stesse, non me lo stava dicendo. Le ho chiesto: hai un cuscino pulito su cui appoggiare la testa? Ha risposto: mamma, non ho un cuscino”. I timori della famiglia Sala sono essenzialmente due. “La prima preoccupazione adesso sono le condizioni di vita carceraria di mia figlia. Si è parlato di cella singola. Non esistono le celle singole. Esistono le celle di detenzione comuni e poi ci sono le celle di punizione. Lei è in una di queste, evidentemente”, ha spiegato la madre. L’altra, invece, “è che servono decisioni importanti, di forza, del nostro Paese, per ragionare sul ritorno in Italia. Non frigno, cerco di essere un soldato anch’io come Cecilia”. Ma intanto, sottolinea Vernoni, “le condizioni carcerarie per una ragazza di 29 anni che non ha commesso nulla devono essere quelle che non la possano segnare per tutta la vita. Poi, se pensiamo a giorni o altro, io rispetto i tempi che mi diranno”. La donna ha poi continuato sottolineando come per una madre capire quello che sta succedendo “è una parola inutile. Si chiede, si fa e si combatte per ottenere rispetto. Capire no, mi spiace. Aspetto e rispetto il lavoro che stanno facendo e quello che potrò fare per parte mia lo farò. Ma la fiducia è tanta, sicuramente”.