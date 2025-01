Guerra Israele - Hamas, Blinken: "Accordo sulla tregua vicino". LIVE

L'esercito israeliano ha ritrovato nella Striscia di Gaza i corpi di due degli ostaggi rapiti il 7 ottobre 2023: erano padre e figlio e avevano 53 anni e 22 anni. Ieri morti in combattimento altri 3 soldati delle Idf, nel nord dell'enclave palestinese. Blinken parla di accordo "molto vicino" per una tregua nella Striscia. Oggi a Roma riunione dei ministri degli Esteri del Quintetto sulla Siria. Il parlamento libanese si riunisce oggi per eleggere il presidente