Libano, Joseph Aoun è il nuovo Presidente della Repubblica

"Una nuova era per il Libano"

"Entriamo in una nuova era per il Libano – le prime parole di Aoun – Presto giuramento per tutelare questa Nazione e mi impegno ad assumere interamente le mie responsabilità da presidente e a proteggere le libertà". "Avvierò rapidamente le consultazioni per la formazione di un governo", ha aggiunto nelle dichiarazioni rilanciate dai media locali.